Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen gesucht - Unbekannter belästigt Marlerin

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitag, gegen 14:15 Uhr, einer 53-Jährigen in einem Waldstück am Merkelheider Weg nackt gezeigt. Außerdem nahm der Mann vor der Frau sexuelle Handlungen an sich vor. Durch ihr selbstbewusstes Auftreten flüchtete der Mann in Richtung Merkelheider Weg/Römerstraße.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,70 m groß, Bart, lichtes Haar, korpulent, Jeanshose, schwarze Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

