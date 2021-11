Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auffahrunfall ++ Winsen/Roydorf - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Winsen (ots)

Auffahrunfall

Auf der Hansestraße kam es gestern, 4.11.2021, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:35 Uhr musste die 42-jährige Fahrerin eines VW Caddy verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihr fahrende 38-jährige Frau bremste ihren Hyundai ebenfalls ab. Ein dahinter fahrender 26-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW Touran auf den Hyundai auf. Dieser wurde noch auf den stehenden VW aufgeschoben.

Glücklicherweise blieben alle drei Beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Winsen/Roydorf - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Auf der Kreuzung Osttangente/Max-Planck-Straße kam es am Donnerstag, 4.11.2021 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:10 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann mit einem VW Transporter, von der Max-Planck-Straße kommend, über die Osttangente in Richtung Ilmer Moorweg. Dabei kollidierte er mit dem Renault Kangoo eines 51-jährigen Mannes, welcher auf der Osttangente in Richtung Luhdorf unterwegs war. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrzeugführer an, dass die Ampel jeweils für ihre Richtung Grünlicht gezeigt habe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und gegebenenfalls Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell