Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Dach beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Zwischen dem 24. Dezember und dem 5. Januar touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren das Dach eines Wohnhauses an der Stoltenkampstraße in Bad Bentheim und beschädigte es. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder das Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell