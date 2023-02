Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Zwei Männer wollen Handy - Zeugin greift sich dieses

Freiburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 34 und 37 Jahren sollen am Freitagmittag, 10.02.2023, in Rickenbach versucht haben, das Mobiltelefon eines 39-jährigen Mannes zu entwenden. Die Zwei sollen diesen deshalb körperlich attackiert und festgehalten haben. Eine Zeugin nahm kurzerhand das Handy an sich, bis die Polizei vor Ort eintraf. Die zwei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell