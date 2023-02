Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme eines Tatverdächtigen zu Geldautomatensprengungen und dem Handel mit Betäubungsmitteln

Braunschweig (ots)

Am 22.02.2023 führte die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig eine Durchsuchungs- und Festnahmeaktion in Löhne (NRW) unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und Bielefeld durch. Ins Blickfeld der polizeilichen Ermittlungen geriet der 27-jährige deutsch-iranische Tatverdächtige i.Z.m. einer Geldautomatensprengung in Edemissen OT Abbensen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass dieser Tatverdächtige zusammen mit seinem 38-jährigen deutsch-iranischem Bruder mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Handel betrieben hat. Die Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Objekte wurden durch Polizeibeamte aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vollstreckt. Es wurden diverse Beweismittel, u.a. auch Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, aufgefunden und beschlagnahmt. Die beiden Beschuldigten befinden sich aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft und machen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

