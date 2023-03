Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfallflucht ++

Oldenburg (ots)

Am Freitag den 31.03.2023 gegen 16:00 Uhr parkte ein 34jähriger Westersteder seinen grauen PKW Ford vorwärts in einer Parklücke in der Jahnallee in Westerstede gegenüber dem dortigen Fitnesscenter ein. Als er gegen 18:00 Uhr seinen PKW wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er einen Schaden hinten links an seinem PKW fest. Offensichtlich war in der Zwischenzeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem PKW Ford kollidiert und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

