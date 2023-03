Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in der Elisabethstraße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Seitenfenster des Hauses auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Zu möglichem Diebesgut liegen der Polizei noch keine Informationen vor.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (420186)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell