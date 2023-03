Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach flüchtigem Rollerfahrer +++

Oldenburg (ots)

In der letzten Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall, der Fahrer eines Rollers nahm einer Radfahrerin die Vorfahrt und rammte diese, anschließend flüchtete der Rollerfahrer.

In der vergangenen Nacht (27.03.2023), gegen 21:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Alexanderstraße und des Brookwegs zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Brookweg und bei Grünlicht über die Kreuzung weiter in den Bürgerbuschweg. Hierbei wurde die Radfahrerin von einem aus der Innenstadt kommenden Roller gerammt. Dieser befuhr die Alexanderstraße und missachtete das Rotlicht der Ampel.

Durch den Zusammenstoß fiel die 57-Jährige auf die Straße und verletzte sich. Der Roller, der mit zwei jungen Männern besetzt war, hielt kurz an. In einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer bemerkte die Oldenburgerin deutlichen Alkoholgeruch. Nachdem die beiden Männer noch kurz versuchten sich zu entschuldigen, nahmen diese einen Fahrerwechsel vor und flüchteten mit dem Roller in Richtung Metjendorf.

Die Fahrradfahrerin gab gegenüber der Polizei an, dass der Roller schwarz / weiß gewesen sein soll. Ein Kennzeichen habe sie an diesem nicht erkannt. Die beiden Fahrer sollen männlich und in einem Alter von 20 -30 Jahren gewesen sein. Einer der beiden Männer soll eine dunkle Jacke mit weißer Kapuze getragen haben.

Gegen den Fahrer leitete die Polizei unter anderem ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0441 / 790-4115 zu melden. (404904)

