Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023, um 23:50 Uhr kam es auf der Schulstraße in Wahnbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-Jährige schwer verletzt wurde. Kurz zuvor hatte die Jugendliche einen Linienbus verlassen, der an der Haltebucht in Höhe der Huntestraße gehalten hatte. Hinter dem Bus trat sie dann auf die Fahrbahn, in der Absicht diese zu überqueren. Hierbei wurde sie im Gegenverkehr von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

