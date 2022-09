BPOL-HH: U-Haft: Tatverdächtiger Taschendieb nutzte offenbar mehrfach die Hilflosigkeit schlafender Passanten aus- Festnahme und Zuführung durch Hamburger Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 13.09.2022 gegen 06.45 Uhr geriet ein Mann (m.37) am Bahnhof Hamburg-Harburg in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei. "Der pakistanische Staatsangehörige wollte vor den Augen der Polizeibeamten gerade eine Crackpfeife zum Konsum vorbereiten." Nach Ansprache durch die Polizeibeamten ...

mehr