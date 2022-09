BPOL-HH: U-Haft: Mann führt Rucksäcke mit mutmaßlichem Diebesgut (98 Gegenstände) mit sich- Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 12.09.2022 gegen 16.30 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.37) im Bahnhof Altona vorläufig fest. Zuvor drehte der Mann seine Musikanlage am S-Bahnsteig sehr laut auf, sodass sich mehrere Passanten gestört fühlten. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei sprach den 37-Jährigen auf sein Fehlverhalten an und ...

