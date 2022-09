BPOL-HH: Mutmaßlichen Einbrecher auf der Flucht gestellt- Beschuldigter wurde bereits per Haftbefehl gesucht und hat noch eine Freiheitsstrafe von drei Jahren zu verbüßen

Hamburg (ots) - Am 08.09.2022 gegen 14.20 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.24) nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor entwendete der Beschuldigte eine kleine Flasche Rotwein und steckte diese in seine Tasche. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt den deutschen ...

mehr