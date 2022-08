Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Keller gerät in Brand - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Halbehof

29.08.2022, 01.05 Uhr

Aus ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Montags in einem Mehrparteienhaus in der Straße Halbehof eine Kellerparzelle in Brand.

Gegen 01.05 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein, die umgehend einen Löschzug entsandte und die Polizei in Kenntnis setzte.

Vor Ort konnte durch die Brandbekämpfer ein brennendes Kellerabteil festgestellt und umgehend ein Löschangriff eingeleitet werden.

Alle Bewohner des sechs Parteienhauses wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner zogen sich Rauchgasintoxikationen zu und wurden ins Klinikum verbracht, andere kamen bei Freunden und Verwandten unter oder verbrachten den Rest der Nacht in einem Hotel. Gegen 02:08 Uhr war der Brand gelöscht und das Haus im Anschluss belüftet. Dennoch ist das Mehrparteienhaus durch die starke Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei können die Beamten Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen und bitten Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell