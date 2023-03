Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Zu schnell, betrunken und Unfall verursacht

Rülzheim (ots)

Kurz nach 19 Uhr bog ein 33-Jähriger am vergangenen Samstag mit seinem Fahrzeug von der Mittleren Ortsstraße kommend in die Römerstraße ab. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er hierbei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden; zudem mussten sowohl der Unfallverursacher wie auch die entgegenkommende Fahrzeugführerin zwecks Abklärung in medizinische Einrichtungen verbracht werden.

Bei dem 33-Jährigen nahmen die Beamten zudem Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille. Noch vor Ort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seine Fahrerlaubnis sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell