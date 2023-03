POL-PDLD: Landau - versöhnliches Ende einer Schlägerei

Kandel (ots) - Am Samstag, 25.03.2023 fand ein Aktionstag " Saubere Landschaft" der Jugendfeuerwehr Kandel statt, bei welchem am Mitfahrerparkplatz in Kandel Müll gesammelt wurde. Im Zuge dessen fanden die fleißigen Helfer gegen 10:30 Uhr einen 71-jährigen Mann welcher im Gebüsch lag und sich in hilfloser Lage befand. Dieser lag vermutlich schon mehrere Tage dort und konnte sich selbst nicht mehr helfen. Durch die ...

