POL-PDLD: Landau - Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Landau (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023 kam es gegen 12:40 Uhr an der Kreuzung Horststraße/Horstring/Brandenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer PKW Fahrerin. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der 65-jährige Radfahrer die Horststraße aus Richtung Horstbrücke kommend. Gleichzeitig befuhr die 76-jährige PKW Fahrerin den Horstring in Richtung Brandenburger Straße. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen missachtete die PKW Fahrerin das Rotlicht und erfasste den Radfahrer im Kreuzungsbereich. Aufgrund des getragenen Fahrradhelm erlitt der 65-Jährige nur leichte Kopfverletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an PKW und Fahrrad wird auf 1000 Euro geschätzt.

