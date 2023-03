POL-PDLD: Kollision mit Baum in der Gemarkung Hatzenbühl

Hagenbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 23:45 Uhr aufgrund von Funkenflug in einer Firma im Industriegebiet Hagenbach zu einem Brand. Durch das schnelle agieren der Feuerwehr kam es zu keinem Personen- oder größeren Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Telefon: 07271-92210 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

