Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuch in Gartenlaube - Tatverdächtiger gestellt

Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag (03.06.), gegen 1:25 Uhr, wurden Anwohner der Graf-Schaesberg-Straße durch ein klirrendes Geräusch auf zwei Personen aufmerksam, die sich auf einem Grundstück an der Tür einer Gartenlaube zu schaffen machten, und informierten umgehend die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen hatten, als sie bemerkten, dass sie gesehen wurden, sogleich die Flucht angetreten und entfernten sich in Richtung August-Macke-Straße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Zuge der Fahndung jedoch tatsächlich einen 33-Jährigen in der Nähe des Tatorts antreffen, auf den die Beschreibung der Zeugen passte.

Der mit ähnlich gelagerten Delikten bereits in Erscheinung getretene Mann aus Düsseldorf wurde vorläufig festgenommen. Sein Begleiter konnte nicht mehr angetroffen werden. Er soll circa 180 Zentimeter groß und von sportlicher Statur sein. Er hatte dunkle Haare, die an den Seiten kurz waren. Bekleidet war er mit einem schwarzweißen Pullover, einer hellen Hose sowie einer dunklen Weste und einem hellen Basecap.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Identität des zweiten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell