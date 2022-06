Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rucksack aus PKW entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am Donnerstag (02.06.), gegen 8:35 Uhr, boten eine kleine Unachtsamkeit und ein Zeitfenster von nur ein paar Minuten eine günstige Gelegenheit für einen Unbekannten, um einen Rucksack aus einem an der Kapitelstraße geparkten PKW zu entwenden. Die Halterin des Wagens hatte diesen nur kurzzeitig verlassen, um eine Erledigung zu machen. Dabei hatte sie versehentlich eines der Fenster offengelassen, was offenbar einem Tatverdächtigen sehr gelegen kam. Er nahm den Rucksack samt Geldbörse gleich mit.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt und sucht Zeugen. Wer den Diebstahl beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unachtsamkeiten können jedem passieren. Deshalb gilt: Selbst ein verschlossenes Auto ist kein Safe - lassen Sie Wertgegenstände nicht im Wagen! Gut sichtbare Taschen oder Geldbörsen schaffen einen Tatanreiz. Ein Autofenster ist schnell eingeschlagen, ein zusätzlicher Blick ins Handschuhfach dauert ebenso nicht lang. Dieser Schaden ist jedoch leicht vermeidbar! Nehmen Sie Dinge von Wert grundsätzlich mit, lassen Sie sie nicht in Ihrem Wagen zurück - auch für einen kurzen Moment nicht!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell