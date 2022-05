Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Aufbruch eines Imbissanhängers - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag gegen 20.30 Uhr und Dienstag gegen 20.00 Uhr einen Imbissanhänger in Bretten-Diedelsheim auf. Ein Feinkostanhänger, der am Straßenrand der "Diedelsheimer Höhe" abgestellt war, geriet am Wochenende in das Visier von Dieben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brachen mutmaßliche Täter eine Seitentür des Verkaufsanhängers auf und entwendeten wohl Bargeld in einem niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252/50460 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

