Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendfeuerwehr Kandel rettet Mann das Leben

Kandel (ots)

Am Samstag, 25.03.2023 fand ein Aktionstag " Saubere Landschaft" der Jugendfeuerwehr Kandel statt, bei welchem am Mitfahrerparkplatz in Kandel Müll gesammelt wurde. Im Zuge dessen fanden die fleißigen Helfer gegen 10:30 Uhr einen 71-jährigen Mann welcher im Gebüsch lag und sich in hilfloser Lage befand. Dieser lag vermutlich schon mehrere Tage dort und konnte sich selbst nicht mehr helfen. Durch die Aktion der Jugendfeuerwehr konnte der Mann geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell