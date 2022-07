Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus PKW (49/2907)

Speyer (ots)

Am 29.07.2022 gegen 11:25 Uhr parkte eine Fahrerin ihren PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Auestraße in Speyer und überprüfte am Heck des Fahrzeuges die Anhängerkupplung, als sich ein männlicher Täter durch die geöffnete Scheibe der Fahrertür in den PKW lehnt, um an die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche zu gelangen. Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde die Fahrerin informiert, die den Täter ansprechen und zur Herausgabe des Mobiltelefons und der Geldbörse bewegen konnte. Anschließend konnte ein Bild des Täters gefertigt werden, wonach der Täter, der wie folgt beschrieben werden kann, flüchtete:

-Schlanke Gestalt,

-circa 25-30 Jahre alt,

-kurze Jeanshose,

-schwarzes Shirt,

-dunkelblaue Schildkappe,

-Männerhandtasche.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer (Tel.: 06232-1370, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Seitens der Polizei wird empfohlen auch bei nur kurzzeitigen Abwesenheiten am Fahrzeug (Parkticket lösen, Einkaufswagen zurückbringen etc.), dieses ordnungsgemäß zu verschließen und somit ein Eindringen zu vermeiden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell