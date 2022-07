Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Womöglich Straßenraub vorgetäuscht

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, 28.07.2022, wurde gegen 23:30 Uhr eine verletzte Person auf dem Parkplatz zwischen der Hauptstraße und der Ludwigstraße gemeldet. Der alkoholisierte 52-jährige Leichtverletzte behauptete gegenüber der Polizeistreife von einer unbekannten Person geschlagen worden zu sein. Zudem wäre sein Rucksack entwendet worden. Laut Zeugenangaben, hätte sich der Verletzte beim Gehen mehrfach an Wänden abgestützt und wäre an diesen entlanggeschliffen, so dass die Überfallschilderung fraglich erscheint. Außerdem hätte er keinen Rucksack mitgeführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

