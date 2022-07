POL-PDLU: Kontrollstellen im Stadtgebiet (37/2907) (34/2907)

Schifferstadt (ots) - Lautes Geschrei in der Iggelheimer Straße in der Nacht zu Freitag, 29.07.2022, war der Anlass für den Einsatz von mehreren Polizeistreifen. Ein alkoholisiertes Pärchen hatte sich lautstark gestritten. Die Frau war verletzt und konnte nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in der Wohnung verbleiben. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde ...

mehr