POL-MA: Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Gefährdung des Straßenverkehrs? Zeugenaufruf!

Leimen (ots)

Am Sonntag, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine Renault Clio Fahrerin in Leimen die Judenchaussee in Richtung Leimen. Hinter ihr befand sich der Fahrer eines Citroen, welchem die Fahrt der Pkw-Fahrerin zu langsam war. Er überholte diese und gestikulierte auf ihrer Höhe wild, so dass er fast in das Fahrzeug, welches ihm im Gegenverkehr begegnete, fuhr. Der Citroen-Fahrer musste direkt vor der Clio-Fahrerin einscheren und stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Pkw-Fahrerin musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen um einen Unfall zu verhindern. Der Citroen-Fahrer fuhr dann an der Jet-Tankstelle vorbei in Richtung Leimen Mitte. Hier mussten dann 3 Fußgänger, welche über die Fahrbahn laufen wollten, aufgrund der Fahrweise des Citroen zurückweichen. Der Citroen setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die Clio-Fahrerin verständigte daraufhin die Polizei. Durch das Polizeirevier Wiesloch wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu den einzelnen Verkehrssituationen oder zum Fahrer des Citroen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter Tel.: 06222-57090 zu melden.

