Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Kirchheim - Diebstahl in Wohnung - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Freitag, gegen 12 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann an mehreren Wohnungen eines Seniorenheims in der Breslauer Straße. Eine Bewohnerin öffnete die Tür, woraufhin der Verdächtige angab, Hunger zu haben. Die Frau begab sich in ihre Wohnung, um dem Mann einen Kleinbetrag an Geld zu geben, woraufhin ihr der Mann folgte. Nachdem er das Geld erhalten hatte, gab er abermals an, Hunger zu haben. Die Frau ging an ihren Kühlschrank, um Nahrungsmittel zu holen. Diesen Moment nutzte der bislang Unbekannte und entnahm aus dem Geldbeutel der Seniorin mehrere Geldscheine. Danach verließ er die Wohnung. Wenige Stunden später stellte die Frau den Diebstahl fest, und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der unbekannte Mann auch noch an anderen Wohnungen im selben Haus nach Essen fragte. Das Polizeirevier Heidelberg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Sehr groß und kräftiges Erscheinungsbild, dunkle gelockte, mittellange Haare, trug einen Vollbart und war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, welche den Mann gesehen haben oder mit Informationen zur Tatbegehung beitragen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06221 34180 beim Polizeirevier Heidelberg Süd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell