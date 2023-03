Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 20Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Garagentor in ein Einfamilienhaus im Lina-Kehl-Weg in Mannheim-Käfertal verschafft. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und brachen einen Tresor aus der Wand. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/ 174 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

