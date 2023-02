Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In Wuppertal und Solingen wurden am Wochenende folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Am 18.02.2023 (in der Zeit von 08:10 Uhr bis 11:00 Uhr) wurde durch Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Tannenbergstraße aufgehebelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Ebenfalls am 18.02.2023, zwischen 05:30 Uhr und 14:15 Uhr gelangten Täter durch das Aufhebeln einer Wohnungstür in eine Wohnung in der Harmoniestraße. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Unbekannte Täter hebelten am 18.02.2023 (zwischen 19:15 Uhr und 21:05 Uhr) ein Fenster einer Wohnung in der Straße Fernblick auf. Es wurden Elektronikartikel entwendet. Zwischen dem 12.02.2023 (10:00 Uhr) und dem 19.02.2023 (17:00 Uhr) brachen Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wiescher Straße ein. Es wurden Schmuck und diverse Elektronikartikel entwendet. Solingen - In der Straße Rennpatt blieb es zwischen dem 13.02.2023 (11:00 Uhr) und dem 18.02.2023 (09:30 Uhr) bei dem Versuch in eine Wohnung einzubrechen. Die Hebelversuche an der Wohnungseingangstür scheiterten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (ar)

