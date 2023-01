Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Schwerverletzter nach Unfall auf B494

Hildesheim (ots)

Harsum/B494 - (jb) Am 16.01.23, gg. 15.55 Uhr kam es an der Kreuzung Morgenstern/ B494 zu einem Unfall, bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Harsum schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Unfallbeteiligten und Zeugen fuhr der Leichtkraftradfahrer die K204 aus Richtung Borsum in Richtung Harsum. Als er die B494 querte, um auf der Straße Morgenstern weiter zu fahren, übersieht ihn ein 31-jähriger Harsumer mit seinem Kia, der zeitgleich aus Richtung Morgenstern kommend nach links auf die B494 einbiegen wollte, um weiter in Richtung Clau-en zu fahren. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die B494 musste zwischen der Peiner Landstraße und der Abfahrt Asel bis 18:32 Uhr gesperrt werden.

