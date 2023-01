POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In den letzten Tagen wurden durch unbekannte Täter an drei DHL-Packstationen Schließfächer gewaltsam angegangen. Betroffen waren Standorte in der Senkingstraße, im Sachsenring sowie in der Siemensstraße. Der Tatzeitraum in der Senkingstraße liegt zwischen Donnerstag, 12.01.2023, 16:30 Uhr, und Freitag, 13.01.2023, 10:00 Uhr. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde hier ein Fach ...

