Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schwer verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW

Zarrentin (ots)

Auf der L 041 bei Zarrentin erlitt am Donnerstagabend eine 17-jährige Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem PKW eine Kopfverletzung. Der Unfallhergang ist nach jetzigen Erkenntnissen noch weitestgehend unklar. Vermutlich kam es zu dem Zusammenstoß, als eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Radfahrerin überholte. In dessen Folge stürzte die Fahrradfahrerin in den angrenzenden Graben. Die 17-Jährige wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell