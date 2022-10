Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleintransporter prallt gegen Hauswand

Plate (ots)

Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Plate mit einem Kleintransporter gegen eine Hauswand geprallt. Dabei kam es zu Sachschäden an der Fassade eines Einfamilienhauses sowie am Kleintransporter. Der 62-jährige Fahrzeugführer, der zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme einen Atemalkoholwert von 2,51 Promille aufwies, blieb unverletzt. Zuvor soll der Fahrer beim Befahren einer Hofauffahrt in der Banzkower Straße die Kontrolle über den Firmentransporter verloren haben. Durch den Aufprall wurde eine Hauswand erheblich beschädigt. Unter anderem ist im Inneren des Hauses ein Heizkörper von der Wand weggedrückt worden. Auch am Unfallauto, das abgeschleppt werden musste, kam es zu erheblichen Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Um die tatsächliche Alkoholeinwirkung zum Zeitpunkt des Unfalls feststellen zu können, wurden dem Fahrer zwei zeitlich verletzte Blutproben entnommen. Zudem ist gegen den 62-Jährigen Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.

