Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von PKW, Sachbeschädigung an PKW mit anschließender Verkehrsunfallflucht, sowie Diebstahl einer Geldbörse aus einem PKW

Jünkerath (ots)

Am Sonntag den 07.08.2022, wurde in der Gönnersorfer Straße in Jünkerath in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 04:30 Uhr, ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw der Marke Renault, Typ Kangoo, eines Handwerksunternehmens entwendet. Ein davor abgestellter Transporter Marke Renault des Handwerksunternehmens wurde im Tatzeitraum am linken Außenspiegel beschädigt. Im Anschluss fuhren der oder die Täter mit dem entwendeten Pkw nach Gönnersdorf und bremsten den PKW in der Straße "Auf der Komm" bis zum Stillstand ab. Im Anschluss wurde die Fahrt rückwärts in Richtung Hauptstraße fortgesetzt. Dort kollidierte der Fahrer mit der Rückseite des entwendeten Pkw mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Skoda. Dieser wurde im Heckbereich beschädigt. Die weitere Fahrt führte den oder die Täter schließlich nach Lissendorf. Dort konnte der Pkw im Rahmen der Fahndung schließlich in der Nähe des Kreuzungsbereichs Kirchstraße / Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand verlassen abgestellt aufgefunden werden. Weiterhin zeigte sich, dass im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr, ebenfalls in der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath durch bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem geparkten PKW Volvo entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Tatzeitraum im Bereich von Jünkerath und Gönnersdorf machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell