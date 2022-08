Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines amtlichen Kennzeichen

Jünkerath (ots)

Am 09.08.2022 in der Zeit zwischen 05:50 Uhr und 14:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an einem Smart ForFour das vordere amtliche Kennzeichen. Der PKW war zu diesem Zeitpunkt auf dem Mitarbeiterparkplatz des Edeka-Marktes in Jünkerath abgestellt. Zeugen die in diesem Zusammenhang eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

