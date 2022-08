Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Gelenkwelle aus Scheune

Fleringen (ots)

In der Nacht vom 06.07. auf den 07.07.2022 wurde in der Nähe der Ortslage Fleringen von unbekannten Tätern aus einer offenstehenden Scheune eine sog. Gelenkwelle entwendet. Diese war an einem Güllefass angebracht. Die Gelenkwelle ist ca. 130cm lang, ca. 30kg schwer und mit einer gelben Kunststoffummantelung versehen. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Am Tatort wurden Beweismittel sichergestellt, die den Tätern zugeordnet werden können. Der Tatort selbst befindet sich Luftlinie ca. 400m vom Veranstaltungsort des Felsenfestes. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via Email unter der Email-Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell