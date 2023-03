Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Porsche 911 vor dem Wohnanwesen entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstagmorgen zwischen 23 und 11 Uhr wurde in Walldorf in der "Alte Friedhofsstraße" ein, vor dem Wohnanwesen geparkter, Porsche 911 Carrera 4 entwendet. Wie der Porsche durch die bislang noch unbekannte Täterschaft entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg, da sich beide Fahrzeugschlüssel noch beim Fahrzeughalter befanden.

Es entstand ein Diebstahlsschaden von ca. 100.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 0621/ 174 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

