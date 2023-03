Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer, Zeugenaufruf!

Weinheim (ots)

Am Samstag, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der B3 in Weinheim, in Höhe der Einmündung der Friedrich-Vogler-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Der Pkw-Fahrer, welcher von der B3 in Richtung Innenstadt Weinheim unterwegs war und kurz vor der Friedrich-Vogler-Straße abbog, übersah den entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer. Hierauf musste der Motorradfahrer sein Zweirad abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte zu Boden. Er verletzte sich hierbei leicht. Der Verkehrsdienst Heidelberg des Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei den Kollegen des Verkehrsdienstes Heidelberg, unter Tel.: 0621 174-4111 zu melden.

