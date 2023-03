POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Verkehrsschilder und flüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Freitag, gegen 12 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann an mehreren Wohnungen eines Seniorenheims in der Breslauer Straße. Eine Bewohnerin öffnete die Tür, woraufhin der Verdächtige angab, Hunger zu haben. Die Frau begab sich in ihre Wohnung, um dem Mann einen Kleinbetrag an Geld zu geben, woraufhin ihr der Mann folgte. Nachdem er das ...

