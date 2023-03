Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Dreister Dieb entwendet Tresor aus Lokal

Mannheim (ots)

Am Montag betrat ein bislang unbekannter Dieb zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr durch die offene Eingangstür ein Lokal in der Waldhofstraße. Der bislang Unbekannte entdeckte in einer Abstellkammer einen an der Wand befestigten Tresor. Er entfernte diesen von der Wand und entwendete ihn aus dem Lokal.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Osteuropäisches Erscheinungsbild

dunkler Vollbart trug weiße Mütze, schwarzen Pullover, rote Jacke, dunkle Hose, weiße Sneaker und eine dunkle Umhängetasche

Bei dem Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrages. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an und wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621-33010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell