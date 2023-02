POL-PDPS: Wohnwagen gestohlen

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter versuchten über das vergangene Wochenende, in eine Lagerhalle einer Firma, Am Klosterpfuhl 10, einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten aber bei dem Versuch, das Rolltor der Halle aufzuhebeln. Der dabei verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

