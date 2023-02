Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Die Faschingstage stehen vor der Tür

Polizeidirektion Pirmasens (ots)

In den kommenden Tagen finden nicht nur im Landkreis Südwestpfalz sowie in Pirmasens und Zweibrücken Faschingsveranstaltungen statt. Ob auf dem Straßenfasching oder bei Veranstaltungen in Hallen gilt jedoch ein Grundsatz: Feiern ohne Gewalt und mit Respekt im gegenseitigem Umgang.

Motto: Respect the Limit - Sicher durch die närrischen Tage.

Die Polizei wird bei manchen Veranstaltungen anwesend sein, um für eine sichere Veranstaltung und einen reibungslosen Verlauf zu sorgen. Die Partystimmung kann bei übermäßigem Alkoholkonsum schnell kippen. Die Polizei stellt immer wieder fest, dass es hierdurch zu unnötigen körperlichen Auseinandersetzungen kommen kann.

Und eines muss jedem klar sein: Alkohol und Betäubungsmittel am Steuer sind ein Tabu. Schon ab 0,3 Promille kann der Führerschein in Gefahr sein. Diese Grenze gilt übrigens auch für Fahrten mit einem E-Scooter. Für Fahranfänger in der Probezeit oder Fahrer unter 21 Jahren gilt die Null-Promille-Grenze.

Feiern ja - aber mit Verstand.

