POL-PDPS: Zweibrücken - Pkw-Aufbruch

Hochstellerhof (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen auf dem Parkplatz unterhalb des Sportheimes abgestellten VW Golf. Der Schaden an der Beifahrerseite wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

