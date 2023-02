POL-PDPS: Einbruch in zwei Firmenhallen in der Kronenstraße

Zweibrücken (ots) - In der Nacht zum Samstag (10.02.2023, 20 Uhr - 11.02.2023, 5 Uhr) kam es zu einem versuchten Einbruch an einem Wohnanwesen in der Hengstbacher Straße. Von einem unbekannten Täter wurde versucht eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Anwohnern war in den letzten 2 Wochen zur Nachtzeit eine unbekannte Person mit einer Taschenlampe aufgefallen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. ...

