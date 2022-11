POL-PDKH: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen durch freilaufenden Hund

Spall (ots) - In der Zeit von Samstag, den 19.11.2022, 18.45 Uhr bis Sonntag, den 20.11.2022, 15.15 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Gräfenbachstraße. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten in einem Fall die Terrassentür auf, um in das Haus hineinzugelangen. In der Wohnung durchwühlten sie Schränke und entwendeten Bargeld, ...

