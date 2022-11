POL-PDKH: Versammlungen beim Mahnmal am Feld des Jammers

Mandel / Rüdesheim (ots) - Am Sonntagabend, den 13.11.2022, gegen 18:37 Uhr wurde der 82-jährige Herr Nikolaus (Michael Wolfgang) Bork aus 55595 Mandel bei der Polizei in Bad Kreuznach als vermisst gemeldet. In einem Telefonat am 11.11.2022, gegen 18:00 Uhr erklärte Herr Bork, dass er am Samstag, den 12.11.2022 zu Fuß zum Einkaufen nach Rüdesheim an der Nahe in die dortige Industriestraße laufen wolle. Dieses Telefonat war der letzte Kontakt zu Herrn Bork, seitdem ...

mehr