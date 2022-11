Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vermisstenfahndung

Mandel / Rüdesheim (ots)

Am Sonntagabend, den 13.11.2022, gegen 18:37 Uhr wurde der 82-jährige Herr Nikolaus (Michael Wolfgang) Bork aus 55595 Mandel bei der Polizei in Bad Kreuznach als vermisst gemeldet.

In einem Telefonat am 11.11.2022, gegen 18:00 Uhr erklärte Herr Bork, dass er am Samstag, den 12.11.2022 zu Fuß zum Einkaufen nach Rüdesheim an der Nahe in die dortige Industriestraße laufen wolle. Dieses Telefonat war der letzte Kontakt zu Herrn Bork, seitdem fehlt jede Spur von ihm. Die umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Fotos des Vermissten und eine genaue Personenbeschreibung finden sich auf unserer Fahndungsseite:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/vermisstenfahndung-1/

Herr Bork wird wie folgt beschrieben:

- 160-165 cm groß - ca. 65 kg schwer - Normale Figur - graues, kurzes Haar - Schuhgröße 44

Bekleidet war Herr Bork mit:

- Bluejeans - braune Lederschuhe - blaue Jacke - gestreifte Wintermütze mit Bommel

Vermutlich hat er einen schwarz/orangen Rucksack und einen blau/weißen Einkaufs Trolley mit sich geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671-8811-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pibadkreuznach@polizei.rlp.de oder über den o.g. Link zu unserer Fahndungsseite an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell