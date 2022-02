Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau auf Fußgängerüberweg angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 45-jährige Fußgängerin wollte am Dienstag, 08.02.2022, gegen 07.45 Uhr, von der Humboldtstraße kommend den Fußgängerüberweg in der Tumringer Straße überqueren und wurde dabei von einem 32-jährigen Pkw-Fahrer angefahren, welcher von der Ötlinger Straße nach links in die Tumringer Straße einbog. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

