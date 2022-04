Polizei Münster

POL-MS: Augenscheinlich betrunkener Radfahrer beschädigt Fahrzeuge - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwoch (23.03., 21:01 Uhr) hat ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer an der Wilhelmstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Zeugen beobachteten den unbekannten Radfahrer dabei, wie dieser in Schlangenlinien auf der Wilhelmstraße in Richtung Einsteinstraße fuhr. Hierbei stieß der Radfahrer mit einem geparkten Pkw zusammen, fiel zu Boden und verletzte sich augenscheinlich am Kopf. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und bot dem Mann seine Hilfe an. Diese lehnte der Radfahrer allerdings ab und setzte seine Fahrt fort. Kurz darauf stürzte er erneut gegen parkende Pkw. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Einsteinstraße.

Der Radfahrer ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hatte laut Zeugenaussagen graue Haare, keinen Bart und trug eine graue Fleece-Jacke. Der Mann war auf einem gelben Damenfahrrad mit Fahrradkorb auf dem Gepäckträger unterwegs.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

Verfasser: Niklas Preuth

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell