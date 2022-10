Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Dirkes Allee/ Holzpferde beschädigt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Zwei abgetrennte Holzpferdeköpfe neben den Holzkörpern liegend hat ein Zeuge am Dienstag (04.10.22) der Polizei gemeldet. Die beschädigten Spielgeräte gehören zu einem Kindergartens an der Dirkes Allee. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Freitag (30.09.22) und 6.45 Uhr am Dienstag (04.10.22). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell