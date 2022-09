Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ladendieb stößt Verkäuferinnen um - Flucht vor Polizei

Mainz (ots)

Ein 29-Jähriger hat am Montagnachmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Mainzer Kaufhaus, gleich mehrere Verkäuferinnen umgestoßen und ist geflüchtet. Auf seiner Flucht ist er über die Brüstung der Rathausbrücke geklettert um der Polizei zu entkommen.

Der Ladendieb hat zunächst, gegen 16:30 Uhr, im obersten Stockwerk eines Bekleidungsgeschäftes zwei gleiche Jacken mit in eine Umkleide genommen und ist lediglich mit einer Jacke zurückgekehrt. Als er von zwei Verkäuferinnen auf die fehlende Jacke angesprochen wird, händigt er diese aus und flüchtet. Auf seiner Flucht stößt er mehrere Mitarbeiterinnen des Kaufhauses um und reißt sich aus dem Griff eines Mannes los. Hierbei entledigt er sich seiner Jacke. Mindestens eine Mitarbeiterin verletzt er dadurch. Eine Mitarbeiterin folgt ihm weiterhin und kann die mittlerweile eingetroffene Polizeibeamte auf den Flüchtenden aufmerksam machen. Dies folgen ihm weiter bis zur Rathausbrücke über die Rheinstraße. Dort übersteigt dieser die Brüstung um der Polizei zu entkommen und begibt sich damit in eine ausweglose Situation. Gleichzeitig bestand zumindest die Gefahr, dass er auf die Rheinstraße stürzt. Dort sorgt er für ein mittelgroßes Aufsehen bei den Verkehrsteilnehmern und Fußgängern in der Umgebung. Durch einiges gutes Zureden eines Polizisten beendet der Beschuldigte jedoch seine Flucht und übersteigt wieder die Brüstung auf die Brücke. Nachdem er sich beruhigt hatte, werden seiner Personalien festgestellt und ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung eröffnet. Im Anschluss wird er aus der Maßnahme entlassen.

